Состоялся третий этап чемпионата города Благовещенска по ледовым гонкам

В Благовещенске прошёл третий этап чемпионата города по ледовым гонкам.

Первое место занял благовещенец Иван Прасков, второе – также житель областного центра Владимир Курдюмов.

— По итогам основных заездов три гонщика набрали одинаковое количество очков, пришлось проводить дополнительный заезд, который определил спортсмена, занявшего третье место, – рассказал организатор соревнований Алексей Шматок.

Фото: Ксения Бабич.

«Бронзу» взял, в итоге, Сергей Денисов из Свободного. Четвёртое место за Виктором Черемисиным, пятое – за Виктором Козловым из Благовещенского района.

В феврале ледовым автогонщикам предстоит ещё несколько соревнований – чемпионат города Завитинска и чемпионат города Райчихинска.