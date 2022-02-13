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13февраля
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сегодня, 16:42 0

Состоялся третий этап чемпионата города Благовещенска по ледовым гонкам

Особенно ожесточённая борьба развернулась за третье место

Состоялся третий этап чемпионата города Благовещенска по ледовым гонкам
Фото: Ксения Бабич

В Благовещенске прошёл третий этап чемпионата города по ледовым гонкам.

Первое место занял благовещенец Иван Прасков, второе – также житель областного центра Владимир Курдюмов.

— По итогам основных заездов три гонщика набрали одинаковое количество очков, пришлось проводить дополнительный заезд, который определил спортсмена, занявшего третье место, – рассказал организатор соревнований Алексей Шматок.

Фото: Ксения Бабич.

«Бронзу» взял, в итоге, Сергей Денисов из Свободного. Четвёртое место за Виктором Черемисиным, пятое – за Виктором Козловым из Благовещенского района.

В феврале ледовым автогонщикам предстоит ещё несколько соревнований – чемпионат города Завитинска и чемпионат города Райчихинска.

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