Рядом с Райчихинском произошло смертельное ДТП

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Устанавливаются обстоятельства ДТП с погибшим и пострадавшими вблизи Райчихинска.

Утром 13 февраля на въезде в Райчихинск произошла авария с участием автомобиля Toyota RAW-4. Водитель машины не справился с управлением и въехал в дерево.

В результате ДТП пассажир 1992 года рождения от полученных травм скончался на месте. Водитель и ещё два пассажира с травмами доставлены в больницу, сообщает управление ГИБДД Амурской области.