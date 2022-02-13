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13февраля
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сегодня, 14:48 0

Рядом с Райчихинском произошло смертельное ДТП

В ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии

Рядом с Райчихинском произошло смертельное ДТП
Фото: @gibdd_28amur

Устанавливаются обстоятельства ДТП с погибшим и пострадавшими вблизи Райчихинска.

Утром 13 февраля на въезде в Райчихинск произошла авария с участием автомобиля Toyota RAW-4. Водитель машины не справился с управлением и въехал в дерево.

В результате ДТП пассажир 1992 года рождения от полученных травм скончался на месте. Водитель и ещё два пассажира с травмами доставлены в больницу, сообщает управление ГИБДД Амурской области.

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#дороги #ДТП #происшествия

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