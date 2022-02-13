В марте власти Амурской области заканчивают приём документов у подтопленцев

По итогам предоставленных мер поддержки в связи с паводком в правительстве региона прошло совещание под председательством губернатора.

Министр социальной защиты Наталья Киселева доложила, что в результате паводка в 2021 году пострадало 1 408 жилых помещений, из которых 683 непригодны к проживанию, и ещё 725 требовали капремонта. За помощью обратилась 1 301 семья.

Из оставшихся 107 домов 14 собственников планируют обратиться за поддержкой до 1 марта, ещё 7 объектов являются муниципальным жильём и будут отремонтированы в этом году за счет администраций.

Также она сообщила что 86 человек по различным причинам не планируют обращаться за мерами поддержки, чаще всего в связи с наличием иного жилья, а также в связи с неоформленными или неправильно оформленными документами на пострадавшее жильё.

— На сегодняшний день у нас есть пакеты документов по 1 301 жилому помещению. Все они рассмотрены. 888 семей получили выплату, на спецсчеты уже зачислены деньги 843 гражданам или 95 % от всех имеющих положительное решение. По данным на 10 февраля приобрели жилье 286 семей, завершили капитальный ремонт – 145 семей. Оставшиеся 45 семей или ещё не представили сведения об открытых спецсчетах, или включены в списки и находятся на согласовании, – сказала Наталья Киселева.

В 2021 году на решение вопроса были направлены федеральные средства в размере почти 1,63 миллиарда рублей. Из областного бюджета на эти же цели выделено 87,7 миллиона рублей.

Чтобы завершить работу, в 2022 году потребуется порядка 456 миллионов рублей, и ещё на капитальный ремонт муниципального жилья – 2,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства области.

— Первого марта соцзащита заканчивает принимать документы на ремонт, приобретение и капремонт домов, пострадавших от наводнения 2021 года. Можно подводить итоги, и нам есть, с чем сравнивать. В 2019 году мы также «тонули». Но сейчас работа с гражданами, на мой взгляд, организована лучше, – подвёл итоги заседания губернатор Василий Орлов.