Амурчанин угнал автомобиль у водителя, который согласился подвезти его в Сковородино

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37-летнего жителя поселка Бурея обвиняют в угоне автомобиля.

На угон амурчанин решился в ноябре 2021 года. Мужчина направлялся по делам из Благовещенска в Сковородино. Сначала он автостопом добрался до Ивановки, а там пересел в попутный автомобиль Lada Largus, водитель которого согласился его подвезти.

В пути мужчины познакомились и разговорились. В районе посёлка Магдагачи попутчики остановились и решили переночевать в мотеле. В гостиничном номере продолжили общение за бутылкой спиртного.

Когда водитель уснул, пассажир решил продолжить свой путь. Он незаметно взял ключ от замка зажигания, завёл машину и двинулся в сторону Сковородино.

В пункте назначения злоумышленника остановил наряд ДПС. Сотрудники ГИБДД освидетельствовали мужчину на состояние алкогольного опьянения и доставили в отдел полиции.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения амурчанин понёс наказание в виде 10 суток административного ареста, за угон чужого автомобиля ему грозит уголовная ответственность. Обвиняемый может лишиться свободы на срок до пяти лет, сообщает управление МВД по Амурской области.