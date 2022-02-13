МЧС воссоздаёт систему экстренного оповещения населения

— В прошедшем году была проведена плодотворная работа по вопросам организации оповещения населения. Практически завершена работа по заключению соглашений с крупными операторами сотовой связи на передачу ими экстренной информации населению. Эти смс-сообщения имеют одного адресанта – RSCHS: сделано это исключительно для удобства восприятия информации гражданами, – отметил заместитель главы МЧС России Виктор Ничипорчук.

Цифровой формат вещания значительно расширил возможности по экстренному оповещению населения. Полная автоматизация экстренного оповещения уже реализована на территории Республики Башкортостан. Другие субъекты перенимают опыт. Для традиционных, известных с советских времён систем оповещения определена периодичность комплексных проверок. Электросирены и громкоговорители будут вещать в определенные дни, на общедоступных теле- и радиоканалах будет транслироваться специальная информация, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России.

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Илья Ринейский