Алёна Апина призналась, что все заработанные деньги отдавала мужу-продюсеру

В эфире радио «Комсомольская правда» Апина рассказала, что во время работы в группе «Комбинация» у неё не было огромных денег, несмотря на 30-40 концертов в месяц. Её зарплата составляла около 100 рублей за концерт.

При этом до развода с Иратовым певица никогда не видела живых денег. По её словам, всем заведовал муж, а она сама даже не знала, сколько стоит. У них появлялись дома, квартиры, машины, они много путешествовали, но Алёна даже не спрашивала, сколько в этом бюджете её денег.

После развода Апиной и её дочери остался дом и машина. Артистке пришлось начинать всё заново и снова учиться зарабатывать. Певица призналась, что много чего умеет делать: она работала на радио, умеет снимать программы и читать лекции. Поэтому Алёна следует принципу — бери и делай, а не жалуется на пандемию.

Сейчас Апиной приходится зарабатывать на частных вечеринках. Она считает, что в выступлениях на корпоративах нет ничего зазорного, ведь её планы требуют много денег. Певица хочет путешествовать, снимать свой блог про музыку, а также иметь финансовую подушку на случай внезапной необходимости.