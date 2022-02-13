Амурские пожарные оказали помощь пострадавшей в ДТП

12 февраля в Октябрьском районе, на 86 километре автодороги Благовещенск – Гомелевка, автомобиль иностранного производства с женщиной за рулём совершил столкновение с грузовиком.

На место ДТП первыми прибыли сотрудники 62-й пожарно-спасательной части из села Михайловка. С помощью специального инструмента они произвели деблокирование пострадавшей, заблокированной в повреждённом авто.

— 12 февраля в 17:05 на автодороге в Октябрьском районе произошло ДТП с участием автомобилей Nissan Tiida и КамАЗ. В результате столкновения водитель автомобиля Nissan Tiida 1980 года рождения получил травмы. Обстоятельства происшествия выясняются полицией, – сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД Амурской области.