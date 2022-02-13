Вблизи Курильских островов обнаружена американская подводная лодка

12 февраля российское Минобороны сообщило об инциденте с американской подводной лодкой класса «Вирджиния». Лодка была обнаружена неподалёку от острова Уруп, в территориальных водах России.

В Минобороны обратили внимание на то, что подводная лодка проигнорировала требования покинуть российские территориальные воды. Российский фрегат «Маршал Шапошников» был вынужден применить имеющиеся на борту средства, чтобы заставить американскую лодку прекратить нарушение водных границ страны.

Сообщается, что после обнаружения американская лодка, приняв меры для усложнения её обнаружения, на полной скорости покинула российские территориальные воды.

После этого корабли Тихоокеанского флота России вернулись к выполнению задач в рамках плановых учений.

— Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения, в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации, – добавили в пресс-службе российского Минобороны.