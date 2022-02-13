Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:44 0

Вблизи Курильских островов обнаружена американская подводная лодка

После сигнала о нарушении американская субмарина с максимальной скоростью покинула российские территориальные воды

Вблизи Курильских островов обнаружена американская подводная лодка
Фото: Huntington Ingalls Industries

12 февраля российское Минобороны сообщило об инциденте с американской подводной лодкой класса «Вирджиния». Лодка была обнаружена неподалёку от острова Уруп, в территориальных водах России.

В Минобороны обратили внимание на то, что подводная лодка проигнорировала требования покинуть российские территориальные воды. Российский фрегат «Маршал Шапошников» был вынужден применить имеющиеся на борту средства, чтобы заставить американскую лодку прекратить нарушение водных границ страны.

Сообщается, что после обнаружения американская лодка, приняв меры для усложнения её обнаружения, на полной скорости покинула российские территориальные воды.

После этого корабли Тихоокеанского флота России вернулись к выполнению задач в рамках плановых учений.

— Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения, в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации, – добавили в пресс-службе российского Минобороны.

Просмотров всего: 156

#армия #закон #политика #происшествия #российская власть #США

распечатать


Происшествия

Рядом с Райчихинском произошло смертельное ДТП
Происшествия

Амурские пожарные оказали помощь пострадавшей в ДТП
Происшествия 7

В Амурской области неизвестные начали уничтожение бродячих собак
Происшествия 1

Двое амурчан пытались застрелить своих коллег
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь