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13февраля
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сегодня, 13:15 0

В Зее завершили капремонт детской поликлиники

Маленьких пациентов врачи начнут принимать уже в марте, сообщил Василий Орлов

В Зее завершили капремонт детской поликлиники
Фото: amurobl.ru

Капремонт детской поликлиники в Зее завершён. Столь масштабные ремонтные работы проведены здесь впервые.

В учреждении здравоохранения обновили все системы жизнеобеспечения, отремонтировали холл, кровлю и все помещения.

— Детская поликлиника обеспечивает медицинской помощью население города Зеи, более пяти тысяч детей. У нас на семи участках приём ведут восемь педиатров. Всего отмечается порядка 300 посещений в смену. Сейчас всё будет организовано по принципу бережливой поликлиники: открытая регистратура, удобная навигация, гардероб на первом этаже. Потоки пациентов будут разделены: отдельные входы для больных и здоровых детей. Новый пандус, колясочная – раньше этого не было. Уже закуплено новое оборудование германского производства – рабочее место оториноларинголога. Вся мебель новая, мягкие диванчики в коридорах, пеленальные столы, игровые зоны для детей. Мебель подобрали в цветовой гамме ремонта. Оборудованы новые рабочие места для педиатров, – рассказала заведующая детской поликлиникой Ольга Демиденко.

В этом году в Приамурье планируют ввести в эксплуатацию пять объектов здравоохранения, провести реконструкцию «под ключ» поликлиник в Благовещенске и Тамбовке, построить быстровозводимую поликлинику на 240 посещений в смену в Поярково и здание-пристройку к детской поликлинике № 1 в Благовещенске. Также решено начать строительство роддома в Благовещенске и поликлиники в Екатеринославке, сообщает региональное правительство.

— На капитальный ремонт поликлиники в Зее из областного бюджета было направлено более 38 миллионов рублей. Уже в марте там начнут принимать пациентов. Всего в этом году будут проведены капремонты в 13 учреждениях здравоохранения. Вся работа направлена на то, чтобы люди получали качественную медицинскую помощь без задержек, в комфортных условиях и вне зависимости от места жительства, – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#здоровье #строительство #губернатор #медицина

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