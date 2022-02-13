В Амурской области неизвестные начали уничтожение бродячих собак

Пока власти пытаются решить, как поступить с бездомными собаками, неизвестные граждане уже по-своему решают проблему, на свой страх и риск.

Зоозащитники из Белогорска сообщают в своих пабликах о нескольких случаях уничтожения бродячих собак на территории города. В основном все убийства собак осуществлялись весьма мучительным способом – с помощью яда. Как минимум одну собаку убили каким-то метательным снарядом.

В Магдагачах злоумышленники подошли к вопросу более кардинально, здесь собак просто отстреливают на улицах. В распоряжении редакции имеются фото, где убитые собаки лежат на тротуарах на обозрение прохожим, в том числе детям.

Между тем, подобные действия практически всегда представляют собой административное правонарушение, и в большинстве случаев, в зависимости от обстоятельств, могут повлечь уголовную ответственность по статье 245 УК «Жестокое обращение с животными».

Также правоохранителям предстоит дать оценку способам умерщвления собак с помощью огнестрельного оружия и яда. Комментарий амурской полиции Амур.инфо ожидает получить в ближайшее время.