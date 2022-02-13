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13февраля
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сегодня, 12:45 7

В Амурской области неизвестные начали уничтожение бродячих собак

В Белогорске беспризорников потравили, а в Магдагачах постреляли

В Амурской области неизвестные начали уничтожение бродячих собак
Фото: архив Амур.инфо

Пока власти пытаются решить, как поступить с бездомными собаками, неизвестные граждане уже по-своему решают проблему, на свой страх и риск.

Зоозащитники из Белогорска сообщают в своих пабликах о нескольких случаях уничтожения бродячих собак на территории города. В основном все убийства собак осуществлялись весьма мучительным способом – с помощью яда. Как минимум одну собаку убили каким-то метательным снарядом.

В Магдагачах злоумышленники подошли к вопросу более кардинально, здесь собак просто отстреливают на улицах. В распоряжении редакции имеются фото, где убитые собаки лежат на тротуарах на обозрение прохожим, в том числе детям.

Между тем, подобные действия практически всегда представляют собой административное правонарушение, и в большинстве случаев, в зависимости от обстоятельств, могут повлечь уголовную ответственность по статье 245 УК «Жестокое обращение с животными».

Также правоохранителям предстоит дать оценку способам умерщвления собак с помощью огнестрельного оружия и яда. Комментарий амурской полиции Амур.инфо ожидает получить в ближайшее время.

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#животные #закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Если проблему не может решить власть,ее решит народ. С ружьём.

  • dr.drunya

    dr.drunya
    2 часа назад

    Всегда так было, когда власть не решает проблему, находятся те кто пытается решить её самостоятельно. А по поводу уголовной ответственности , то напишите и об ответственности за халатность т.е. бездействие , почему же так однобоко?

  • Дан

    Дан
    2 часа назад

    ...и правельна делают!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    "Также правоохранителям предстоит дать оценку"

    ...бездеятельности или халатности должностных лиц, ответственных за отсутствие опасности на улицах населённых пунктов.

  • Alexander3666

    Alexander3666
    1 час назад

    Истинные враги хороших, нормальных людей это зоозащитники. Вот их всяческую любую деятельность необходимо пресекать на корню, поскольку именно они своим скулежом и лаем не дают принимать законы, которые смогли бы быстро решить проблему с опасными сворами. Если бы не их вонь, то уже давно бы всё сделали как надо и с улиц за считанные недели исчезли бы все блохастые паразиты.

  • OT

    OT
    40 минут назад

    Ага поавоохранители обчзуются провоцировать опасную ситуацию от бродячих псов т.е. будут спасать нападения стай на людей от отстрела. Едросы просто неадекватные законы насочиняли. Это сборище едросовское давно стало эталоном абсурда и враждебности в отношении народа

  • Токарев

    Токарев
    4 минуты назад

    Александер, а ты считаешь, что хороший нормальный человек это тот кто жаждет крови??? мучений??? Это у тебя от родителей или прививка так действует? Надеюсь детей хоть у тебя нет? зачем плодить обществу Чикатило да Ионесянов.

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