Режиссёр Карен Шахназаров судится с дочерью из-за квартиры в Москве

У 69-летнего Карена Шахназарова есть квартира в Москве размером в 86 квадратных метров, на которую теперь претендует дочь. Режиссёр не видел наследницу после того, как бывшая жена увезла дочь в Америку. Но теперь 36-летняя Анна вернулась в Россию и хочет получить часть квартиры.

Как сообщает «Комсомольская правда», по самым приблизительным подсчетам стоимость жилья может составлять как минимум 137 миллионов рублей.

Шахназаров намерен отсудить половину жилья, объясняя это тем, что он сам платит за коммунальные услуги и налоги на недвижимость. При этом у режиссёра есть двое сыновей, которые родились в третьем браке от телеведущей Дарьи Майоровой.

Анна родилась в 1985 году во втором браке Шахназарова с Еленой Сетунской, которую сейчас зовут Алёна Зандер. В 1989 году Алёна вместе с дочерью уехали в США. Карен Георгиевич встретился с наследницей только в 2000 году, когда она уже выросла. Дочь пошла по стопам отца, связав карьеру с кино и став актрисой.

Режиссёр рассказывал, что Анна росла в Америке, поэтому принадлежит совсем другому менталитету. После долгой разлуки близкие отношения у них не сложились. По словам Шахназарова, они лишь добавили друг друга в друзья в социальных сетях.