Благовещенцы решили судьбу памятника Петру и Февронии

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Мэр Благовещенска Олег Имамеев рассказал об итогах голосования, посвящённого переносу памятника Петру и Февронии.

«Спасибо всем, кто высказал своё мнение. А это более пятисот человек. Большинство – за перенос памятника Петру и Февронии в сквер возле Триумфальной арки. Значит, так и сделаем. Памятник вернётся на своё место у ЗАГСа после завершения ремонта здания АОДНТ», – отметил мэр в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее глава города в своём телеграм-канале обратился к благовещенцам с вопросом: куда временно перенести памятник Петру и Февронии в связи с предстоящим ремонтом территории, на которой он находится.

Олег Имамеев предложил выбрать один из трёх наиболее удобных вариантов для временного размещения памятника: сквер ЦЭВ, сквер за зданием ЗАГС со стороны переулка Святителя Иннокентия и возле Триумфальной арки.