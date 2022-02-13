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13февраля
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сегодня, 11:47 2

Благовещенцы решили судьбу памятника Петру и Февронии

На время ремонта здания АОДНТ монумент переедет в сквер у Триумфальной арки

Благовещенцы решили судьбу памятника Петру и Февронии
Фото: РИА Новости

Мэр Благовещенска Олег Имамеев рассказал об итогах голосования, посвящённого переносу памятника Петру и Февронии.

«Спасибо всем, кто высказал своё мнение. А это более пятисот человек. Большинство – за перенос памятника Петру и Февронии в сквер возле Триумфальной арки. Значит, так и сделаем. Памятник вернётся на своё место у ЗАГСа после завершения ремонта здания АОДНТ», – отметил мэр в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее глава города в своём телеграм-канале обратился к благовещенцам с вопросом: куда временно перенести памятник Петру и Февронии в связи с предстоящим ремонтом территории, на которой он находится.

Олег Имамеев предложил выбрать один из трёх наиболее удобных вариантов для временного размещения памятника: сквер ЦЭВ, сквер за зданием ЗАГС со стороны переулка Святителя Иннокентия и возле Триумфальной арки.

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#культура

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Зачем??? О_О

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Ну во-первых это красиво. На день святого Валентина можно вокруг водить хоровод,распевая русские народные песни.

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