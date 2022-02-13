Певица Анастасия рассказала о давнем конфликте с Аллой Пугачёвой

Одно время Анастасию упрекали за сходство с Пугачёвой — у них был схожий репертуар, подача, макияж и характерная причёска. Анастасия заявила, что всегда уважала Пугачёву и не считала её конкуренткой.

Однажды Алла Борисовна пригласила коллегу на свою программу «Рождественские встречи». После этого певицы сблизились и стали делиться друг с другом подробностями личной жизни.

Однако вскоре общение между исполнительницами прекратилось. Анастасия призналась, что это случилось после её неоднократных отказов Алле Борисовне в просьбах. Как-то Примадонна организовала концерт на свой день рождения, куда пригласила и коллегу. Однако выступать нужно было под фонограмму, а Анастасия всегда выступала только с живым звуком, поэтому отказалась.

Позже между коллегами произошёл второй раздор. Пугачёва попросила Анастасию продать ей песню «Последняя монета», которую она написала. По словам певицы, в тот момент её «задушила жаба», и она ответила отказом. Артистка до сих пор сомневается в том, что поступила правильно.