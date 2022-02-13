Олимпиада 2022: золотая медаль в лыжной эстафете

Главное достижение девятого дня Олимпиады для нашей сборной – золотая медаль в женской лыжной эстафете. Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова завоевали третью медаль высшего достоинства на играх в Пекине.

Фигуристы 12 февраля начали выступления, по их итогам Виктория Синицина и Никита Кацлапов занимают второе место. Две другие наши пары заняли пятое и четырнадцатое место в общем зачёте.

В соревнованиях конькобежцев женская команда вышла в полуфинал командной гонки преследования, а у мужчин прошли забеги на 500 метров. Артём Арефьев пришёл к финишу седьмым, ещё двое наших спортсменов вошли в десятку.

В женском скелетоне лучший результат по итогам четырёх заездов у Юлии Канакиной. Алина Тарыченкова и Елена Никитина заняли 15 и 16 места.

Женская команда по кёрлингу проиграла сборным Южной Кореи и Японии, а в мужском биатлоне Максим Цветков отстал менее чем на 2 секунды от обладателя бронзовой награды.

В сноуборде российские спортсмены вышли в полуфинал, но завершили выступление в малом финале. Женская хоккейная команда завершила выступление после упорной борьбы с командой Швейцарии.

Мужская хоккейная команда заняла первое место в группе, вышла в четвертьфинал, но проиграла Чехии в овертайме, сообщает Олимпийский комитет России.

По итогам девятого дня Игр Россия остаётся на восьмом месте в медальном зачёте.