Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:15 0

Олимпиада 2022: золотая медаль в лыжной эстафете

Наши фигуристы на втором месте, а женская хоккейная команда закончила выступление

Олимпиада 2022: золотая медаль в лыжной эстафете
Фото: Олимпийский комитет России

Главное достижение девятого дня Олимпиады для нашей сборной – золотая медаль в женской лыжной эстафете. Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова завоевали третью медаль высшего достоинства на играх в Пекине.

Фигуристы 12 февраля начали выступления, по их итогам Виктория Синицина и Никита Кацлапов занимают второе место. Две другие наши пары заняли пятое и четырнадцатое место в общем зачёте.

В соревнованиях конькобежцев женская команда вышла в полуфинал командной гонки преследования, а у мужчин прошли забеги на 500 метров. Артём Арефьев пришёл к финишу седьмым, ещё двое наших спортсменов вошли в десятку.

В женском скелетоне лучший результат по итогам четырёх заездов у Юлии Канакиной. Алина Тарыченкова и Елена Никитина заняли 15 и 16 места.

Женская команда по кёрлингу проиграла сборным Южной Кореи и Японии, а в мужском биатлоне Максим Цветков отстал менее чем на 2 секунды от обладателя бронзовой награды.

В сноуборде российские спортсмены вышли в полуфинал, но завершили выступление в малом финале. Женская хоккейная команда завершила выступление после упорной борьбы с командой Швейцарии.

Мужская хоккейная команда заняла первое место в группе, вышла в четвертьфинал, но проиграла Чехии в овертайме, сообщает Олимпийский комитет России.

По итогам девятого дня Игр Россия остаётся на восьмом месте в медальном зачёте.

Просмотров всего: 277

#спорт

распечатать


Спорт 1

Российская женская команда лыжниц взяла «золото» в эстафете на зимних Олимпийских играх
Спорт 1

В Амурской области стартовала «Лыжня России – 2022»
Спорт

Россия поднялась на восьмое место в медальном зачёте Олимпиады
Спорт 1

Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой оказалась положительной
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь