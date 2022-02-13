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13февраля
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сегодня, 11:21 0

Долг по зарплате почти в два миллиона рублей выплатили сотрудникам компании в Белогорске

Деньги работникам предприятия выдали после вмешательства прокуратуры

Долг по зарплате почти в два миллиона рублей выплатили сотрудникам компании в Белогорске
Фото: pixabay.com

В Белогорске после проверки прокуратуры работникам коммерческой организации выплатили задолженность по заработной плате.

Фирма, занимающаяся ремонтом радиоэлектронного и электрооборудования, задолжала 82 работниками более 1,8 миллиона рублей.

Проверка выявила нарушения, прокурор Белогорска внёс представление руководителю организации. Кроме того, в отношении организации и её руководителя возбуждены дела об административном правонарушении за невыплату в установленный срок заработной платы.

После принятых мер реагирования задолженность по заработной плате оказалась полностью погашена, сообщает прокуратура Амурской области.

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#финансы

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