Долг по зарплате почти в два миллиона рублей выплатили сотрудникам компании в Белогорске

Фото: pixabay.com

В Белогорске после проверки прокуратуры работникам коммерческой организации выплатили задолженность по заработной плате.

Фирма, занимающаяся ремонтом радиоэлектронного и электрооборудования, задолжала 82 работниками более 1,8 миллиона рублей.

Проверка выявила нарушения, прокурор Белогорска внёс представление руководителю организации. Кроме того, в отношении организации и её руководителя возбуждены дела об административном правонарушении за невыплату в установленный срок заработной платы.

После принятых мер реагирования задолженность по заработной плате оказалась полностью погашена, сообщает прокуратура Амурской области.