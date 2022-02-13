Долг по зарплате почти в два миллиона рублей выплатили сотрудникам компании в Белогорске
Деньги работникам предприятия выдали после вмешательства прокуратуры
В Белогорске после проверки прокуратуры работникам коммерческой организации выплатили задолженность по заработной плате.
Фирма, занимающаяся ремонтом радиоэлектронного и электрооборудования, задолжала 82 работниками более 1,8 миллиона рублей.
Проверка выявила нарушения, прокурор Белогорска внёс представление руководителю организации. Кроме того, в отношении организации и её руководителя возбуждены дела об административном правонарушении за невыплату в установленный срок заработной платы.
После принятых мер реагирования задолженность по заработной плате оказалась полностью погашена, сообщает прокуратура Амурской области.
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