Прокуратура помогла инвалиду из Свободного, который живёт в полуразрушенном доме

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После появления в соцсетях информации о безногом мужчине, который живёт в Свободном в полуразрушенном доме, сотрудники Свободненской прокуратуры организовали проверку.

Оказалось, что мужчина нуждается в обследовании и лечении. Амурчанина госпитализировали в лечебное учреждение. После он отправится в социальное учреждение.

В прокуратуре выяснили, что свободненским филиалом Амурского областного противотуберкулёзного диспансера не были приняты достаточные меры по организации обследования и лечения мужчины. По результатам проверки городской прокурор внесла представление руководителю медицинского учреждения, сообщает прокуратура Амурской области.