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13февраля
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сегодня, 09:08 1

Двое амурчан пытались застрелить своих коллег

Уголовное дело уже направили в суд

Двое амурчан пытались застрелить своих коллег
Фото: pixabay.com

40-летний и 43-летний жители Зейского района обвиняются в покушении на убийство. Во время преступления мужчины были в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает следственное управление Следственного комитета по Амурской области.

В сентябре 2020 года обвиняемые были на производственной базе артели старателей в селе Октябрьском Зейского района. Будучи пьяными, они решили убить двух работников артели. Мужчины узнали, что потерпевшие поехали в сторону села Ураловка, к производственному участку. Злоумышленники взяли собственное охотничье ружьё и пневматический пистолет и поехали за ними. При этом водитель не знал о намерениях амурчан.

Они догнали машину, один из обвиняемых выстрелил в неё. Оба автомобиля остановились, обвиняемые вышли и начали угрожать своим «врагам», стреляя в них. Алкогольное опьянение стрелявших, а также активные действий преследуемых помогли остаться им в живых. Кроме того, водителю удалось отобрать одно оружие.

Следователи закончили расследование, дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Victrix

    Victrix
    4 часа назад

    Мдя... Пора в селе Октябрьское открывать клуб Ворошиловских стрелков....

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