Двое амурчан пытались застрелить своих коллег

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40-летний и 43-летний жители Зейского района обвиняются в покушении на убийство. Во время преступления мужчины были в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает следственное управление Следственного комитета по Амурской области.

В сентябре 2020 года обвиняемые были на производственной базе артели старателей в селе Октябрьском Зейского района. Будучи пьяными, они решили убить двух работников артели. Мужчины узнали, что потерпевшие поехали в сторону села Ураловка, к производственному участку. Злоумышленники взяли собственное охотничье ружьё и пневматический пистолет и поехали за ними. При этом водитель не знал о намерениях амурчан.

Они догнали машину, один из обвиняемых выстрелил в неё. Оба автомобиля остановились, обвиняемые вышли и начали угрожать своим «врагам», стреляя в них. Алкогольное опьянение стрелявших, а также активные действий преследуемых помогли остаться им в живых. Кроме того, водителю удалось отобрать одно оружие.

Следователи закончили расследование, дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения.