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13февраля
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сегодня, 08:17 0

Амурчанин обвиняется в трёх кражах

Мужчину заключили под стражу

Амурчанин обвиняется в трёх кражах
Фото: pixabay.com

31-летнего жителя Сковородина будут судить за три кражи. Все преступления мужчина совершил осенью прошлого года, сообщает управление МВД по Амурской области.

Обвиняемый временно жил у своего работодателя. 12 сентября он украл телевизор и продал его за тысячу рублей.

15 ноября амурчанин был в гостях, в компании было несколько человек, все они пили алкоголь. Злоумышленник во время застолья украл два телефона и нетбук, которые также продал. В этот же день он тайно взял у хозяина квартиры банковскую карту и снял с неё 16 800 рублей, мужчина знал пин-код.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали, далее его заключили под стражу. Телефоны и телевизор сотрудники нашли у новых владельцев и вернули настоящим, а нетбук был у задержанного, его также вернули.

Расследование уголовного дела окончено, теперь его рассмотрит суд.

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#криминал #происшествия #Сковородино

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