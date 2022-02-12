Российская женская команда лыжниц взяла «золото» в эстафете на зимних Олимпийских играх

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Юлия Ступак стартовала первой, она сразу же вышла в лидерство, её догоняла немецкая спортсменка. На втором этапе выступала Наталья Непряева, она шла наравне с немецкой лыжницей Катариной Хеннинг. На третьем этапе Татьяна Сорина немного уступила. Но на завершающем, четвёртом этапе, Вероника Степанова обогнала соперницу за несколько километров до финиша. Россиянки показали результат 53:41,0 минуты.

«Серебро» взяла сборная Германии, а «бронзу» – сборная Швеции.