Российская женская команда лыжниц взяла «золото» в эстафете на зимних Олимпийских играх
Они финишировали с результатом 53:41,0 минуты
Женская команда лыжниц в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой обошла всех соперниц и финишировала первой в эстафете. Всего было четыре этапа по пять километров, сообщает «Олимпийский комитет России».
Юлия Ступак стартовала первой, она сразу же вышла в лидерство, её догоняла немецкая спортсменка. На втором этапе выступала Наталья Непряева, она шла наравне с немецкой лыжницей Катариной Хеннинг. На третьем этапе Татьяна Сорина немного уступила. Но на завершающем, четвёртом этапе, Вероника Степанова обогнала соперницу за несколько километров до финиша. Россиянки показали результат 53:41,0 минуты.
«Серебро» взяла сборная Германии, а «бронзу» – сборная Швеции.
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