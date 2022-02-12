Умерла народная артистка Зинаида Кириенко

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Ранее артистке диагностировали коронавирусную инфекцию, она попала в больницу. Её не стало сегодня ночью.

Она училась во ВГИКе на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, окончила в 1958 году. Зинаида Кириенко снялась более чем в 30 фильмах и сериалах, а также выступала и как певица, давая сольные концерты. За заслуги в области советского кино в 1977 году Кириенко стала народной артисткой.