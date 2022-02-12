Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:23 2

Рост продолжается: за сутки в Амурской области нашли более 1 500 новых случаев COVID-19

Темп прироста за последние сутки вырос до 2,4 %

Рост продолжается: за сутки в Амурской области нашли более 1 500 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Амурской области зарегистрировали 1 576 новых случаев коронавируса. Как сообщает управление Роспотребнадзора по региону, темп прироста вырос до 2,4 %.

Не привиты против коронавируса оказались 1 215 человек. У 1 547 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (99 %), у 29 – в виде пневмонии (1 %).

С нарастающим итогом зарегистрировано 67 490 случаев, показатель заболеваемости составляет 8 632,13 на 100 тысяч населения.

Просмотров всего: 476

#COVID 19 #здоровье #медицина

распечатать


Коронавирус 3

В Хэйхэ выявили ещё два новых случая заболевания COVID-19
Коронавирус 16

В Амурской области за сутки выявили 1 249 новых случаев коронавируса
Общество

Интернет-мошенники могут использовать СМС-рассылки о ковидных выплатах

Коронавирус 19

Вспышка коронавируса в Амурской области продержится не менее двух недель
Комментарии
Показать все (2)
  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    44 минуты назад

    42 101 просмотр

    Видео от Валерия Крымского

  • Myxira

    Myxira
    34 минуты назад

    Где же вы все это находите-то?!... ))))) Валера Крымский - классический тролль, это давно и всем известно))))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь