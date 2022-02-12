Рост продолжается: за сутки в Амурской области нашли более 1 500 новых случаев COVID-19

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За прошедшие сутки в Амурской области зарегистрировали 1 576 новых случаев коронавируса. Как сообщает управление Роспотребнадзора по региону, темп прироста вырос до 2,4 %.

Не привиты против коронавируса оказались 1 215 человек. У 1 547 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (99 %), у 29 – в виде пневмонии (1 %).

С нарастающим итогом зарегистрировано 67 490 случаев, показатель заболеваемости составляет 8 632,13 на 100 тысяч населения.