Рост продолжается: за сутки в Амурской области нашли более 1 500 новых случаев COVID-19
Темп прироста за последние сутки вырос до 2,4 %
За прошедшие сутки в Амурской области зарегистрировали 1 576 новых случаев коронавируса. Как сообщает управление Роспотребнадзора по региону, темп прироста вырос до 2,4 %.
Не привиты против коронавируса оказались 1 215 человек. У 1 547 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (99 %), у 29 – в виде пневмонии (1 %).
С нарастающим итогом зарегистрировано 67 490 случаев, показатель заболеваемости составляет 8 632,13 на 100 тысяч населения.
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