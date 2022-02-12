В Амурской области стартовала «Лыжня России – 2022»

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В субботу, 12 февраля, в Приамурье дали старт одному из самых массовых спортивных мероприятий страны. Главный заезд «Лыжни России – 2022» прошёл в посёлке Новобурейский Бурейского района, сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

Как отметил министр по физической культуре и спорту Приамурья Дмитрий Кутека, в Новобурейский для участия в соревнованиях приезжали из ближайших муниципальных образований – Райчихинска, Архары, Прогресса и других населённых пунктов, поэтому в этом году к мероприятию удалось привлечь большое количество амурчан.

Кроме самих заездов организаторы подготовили различные развлекательные площадки – выставку военного оружия, показательные выступления творческих коллективов, также было организовано горячее питание и палатки для обогрева.

— Трасса сделана на хорошем уровне: от 500 метров для самых маленьких до десяти километров для самых опытных спортсменов. Трассу я испытал на собственном примере – удалось пробежать один километр, – поделился личными впечатлениями минспорта.

Он добавил, что мероприятие было организовано на высшем уровне.

В Благовещенске лыжная гонка прошла базе «Россия» в Моховой Пади. Спортивная программа мероприятия включала в себя шесть забегов. «Лыжню» открыл «Кубок малыша», последним стал «Кубок Мастеров». На лыжи встали около полутора тысяч человек. В областной центр приехали спортсмены и любители из Октябрьского, Константиновского, Зейского районов, города Свободный.

Самой юной участницей «Лыжни» стала благовещенка Виктория Петрова, ей всего год и 8 месяцев.

Всего в этом году в забегах ожидается участие около десяти тысяч человек.