В селе Желтоярово Амурской области нашли несанкционированную свалку
За её ликвидацией следит прокуратура
Свободненская городская прокуратура организовала проверку по поводу публикаций в СМИ о свалке в Желтояровском сельсовете, сообщает прокуратура Амурской области.
Сотрудники выехали на место, факт подтвердился. В непредназначенном для мусора месте были кучи бытовых, пищевых и отходов животного происхождения. Свалка находится недалеко от федеральной дороги «Амур».
Надзорное ведомство внесло представление главе сельсовета. Ликвидацию свалки контролирует городская прокуратура.
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