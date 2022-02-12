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12февраля
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сегодня, 17:34 0

В селе Желтоярово Амурской области нашли несанкционированную свалку

За её ликвидацией следит прокуратура

В селе Желтоярово Амурской области нашли несанкционированную свалку
Фото: epp.genproc.gov.ru/web/proc_28

Свободненская городская прокуратура организовала проверку по поводу публикаций в СМИ о свалке в Желтояровском сельсовете, сообщает прокуратура Амурской области.

Сотрудники выехали на место, факт подтвердился. В непредназначенном для мусора месте были кучи бытовых, пищевых и отходов животного происхождения. Свалка находится недалеко от федеральной дороги «Амур».

Надзорное ведомство внесло представление главе сельсовета. Ликвидацию свалки контролирует городская прокуратура.

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#происшествия #экология

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