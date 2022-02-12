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сегодня, 15:36 5

Скоро в Благовещенске появится памятник герою Советского Союза Юрию Кузнецову

Его установят в новом сквере

Скоро в Благовещенске появится памятник герою Советского Союза Юрию Кузнецову
Фото: helenevglevskaya

Елена Евглевская, председатель Благовещенской городской думы, рассказала о завершении работы над памятником герою Советского Союза, почётному гражданину города Благовещенска Юрию Викторовичу Кузнецову.

«Ждём прибытия его из мастерской… Теперь можно начать подготовку к установке и торжественному открытию сквера», – написала председатель гордумы.

Памятник установят в сквере в районе ДВОКУ на участке улицы Ленина между Мухина и Артиллерийской. Ранее эту территорию благоустроили – организовали зону отдыха со скамейками, тротуарами, газонами, освещением, озеленением, детской и спортивной площадками. Финальным этапом благоустройства станет установка скульптуры, которая займёт своё место в самом центре сквера.

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#история #культура

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Комментарии
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  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    3 часа назад

    Скульптурный памятник ОБЯЗАН быть произведением искусства! Чтобы с БОЛЬШОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИЛОЙ запечатлеть достойного человека. Воплотить не только его ВНЕШНИЙ ОБЛИК, но и сформировать ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ. Как пример - Медный Всадник, в котором узнаёшь "кого надо" и в одеянии древнего племенного вождя.

    Очень бы хотелось прочитать мнение квалифицированного искусствоведа о ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОМ решении памятника Юрию Кузнецову.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    2 часа назад

    мнение дилетанта: сильно напоминает фигуру маршала Жукова. Правильно ли это?

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    1 час назад

    ...Наверное, не только фигуру маршала Жукова напоминает. Но и ОЧЕНЬ МНОГИХ других достойных людей, полководцев, которым поставили похожие памятники...

  • OT

    OT
    1 час назад

    Я вижу монументальный образ героя создан. Все значимые личности создаются в монументальном образе одинаково потому, что это стало шаблоном. Правильно Сергей Нифашев отметил про памятник медного всадника в Петербурге. Медный всадник носит оригинальную монументальность. Ну а что хотите от нынешних художников поклонников "черного квадрата" Малевича" или прибивающих собственные яйца к ассфальту?

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    23 минуты назад

    Памятников Петру Первому - много. А Медный Всадник - один... Неповторимое художественное решение. И хотелось бы в памятнике Юрию Кузнецову разглядеть не только его генеральское звание, но и ЛИЧНОСТЬ. Неповторимую человеческую ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. Характер, мысли, устремления... Чтобы не путать с другими похожими памятниками (тому же Жукову).

    ...А есть, есть яркие творческие способы скульптурного воплощения! Которые могли бы наполнить памятник индивидуальностью, когда бронза бы "заговорила"... Как пример - творческий метод скульптора Матвеева: мог ли он быть здесь применим? А это - очень интересный метод, наполняющий скульптуры особой выразительностью! ...Не искусствовед я, не буду вдаваться в подробности. Дилетантизм свой не хочу выпячивать. И предоставляю слово истинным знатокам скульптурного творчества - что они скажут?

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