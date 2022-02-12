Скоро в Благовещенске появится памятник герою Советского Союза Юрию Кузнецову

Елена Евглевская, председатель Благовещенской городской думы, рассказала о завершении работы над памятником герою Советского Союза, почётному гражданину города Благовещенска Юрию Викторовичу Кузнецову.

«Ждём прибытия его из мастерской… Теперь можно начать подготовку к установке и торжественному открытию сквера», – написала председатель гордумы.

Памятник установят в сквере в районе ДВОКУ на участке улицы Ленина между Мухина и Артиллерийской. Ранее эту территорию благоустроили – организовали зону отдыха со скамейками, тротуарами, газонами, освещением, озеленением, детской и спортивной площадками. Финальным этапом благоустройства станет установка скульптуры, которая займёт своё место в самом центре сквера.