На месте падения самолёта Ан-2 на Камчатке обнаружили тела двух членов экипажа

Камчатские пожарные и спасатели ликвидировали возгорание и завершили работы на месте падения легкомоторного самолёта Ан-2 в районе села Коряки Елизовского муниципального района. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

В результате крушения самолёта произошло возгорание, для тушения которого была задействована пожарная техника, а также подручные средства.

Сообщается, что в ходе поисковой операции прибывшие на место спасатели обнаружили тела двух членов экипажа.

По уточненной информации, частный легкомоторный самолёт Ан-2, совершавший рейс в село Тымлат Карагинского муниципального района, перевозил груз. Самолёт потерпел крушение в одном километре юго-западнее села Коряки Елизовского муниципального района. Падение самолёта произошло в труднодоступной местности.

Напоминаем, самолёт Ан-2 потерпел крушение в пятницу, 11 февраля.