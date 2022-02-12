Амурские аграрии закупят более 500 единиц сельхозтехники и оборудования

Фото: pixabay.com

В этом году аграрии Приамурья при поддержке министерства сельского хозяйства области закупят более 500 единиц сельхозтехники и оборудования, сообщает региональное правительство.

В частности специалисты приобретут 140 тракторов и 160 зерноуборочных комбайнов. Как отметил губернатор Василий Орлов, обновление спецтехники – очень важный аспект, так как площадь посевных площадей растёт каждый год.

— Субсидирование части затрат на приобретение техники, в том числе зерноуборочных комбайнов, позволили значительно обновить часть комбайнового парка, – отмети губернатор Василий Орлов.

В Амурской области аграриям возмещают до 70 % затрат на технику и оборудование в виде субсидий.