Амурские аграрии закупят более 500 единиц сельхозтехники и оборудования
Площадь посевных площадей растёт каждый год, сообщил Василий Орлов
В этом году аграрии Приамурья при поддержке министерства сельского хозяйства области закупят более 500 единиц сельхозтехники и оборудования, сообщает региональное правительство.
В частности специалисты приобретут 140 тракторов и 160 зерноуборочных комбайнов. Как отметил губернатор Василий Орлов, обновление спецтехники – очень важный аспект, так как площадь посевных площадей растёт каждый год.
— Субсидирование части затрат на приобретение техники, в том числе зерноуборочных комбайнов, позволили значительно обновить часть комбайнового парка, – отмети губернатор Василий Орлов.
В Амурской области аграриям возмещают до 70 % затрат на технику и оборудование в виде субсидий.
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