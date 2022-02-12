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12февраля
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сегодня, 14:52 2

Амурские аграрии закупят более 500 единиц сельхозтехники и оборудования

Площадь посевных площадей растёт каждый год, сообщил Василий Орлов

Амурские аграрии закупят более 500 единиц сельхозтехники и оборудования
Фото: pixabay.com

В этом году аграрии Приамурья при поддержке министерства сельского хозяйства области закупят более 500 единиц сельхозтехники и оборудования, сообщает региональное правительство.

В частности специалисты приобретут 140 тракторов и 160 зерноуборочных комбайнов. Как отметил губернатор Василий Орлов, обновление спецтехники – очень важный аспект, так как площадь посевных площадей растёт каждый год.

— Субсидирование части затрат на приобретение техники, в том числе зерноуборочных комбайнов, позволили значительно обновить часть комбайнового парка, – отмети губернатор Василий Орлов.

В Амурской области аграриям возмещают до 70 % затрат на технику и оборудование в виде субсидий.

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#областная власть #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • OT

    OT
    1 час назад

    Это что хочет Орлов показать? Эконмику в наращивании односторонней численности? Или пиар? В экономике главное баланс спроса и производительности. На этом фоне и не понятны цифры наращивания технологий и освоение площадей

  • OT

    OT
    1 час назад

    Это что хочет Орлов показать? Эконмику в наращивании односторонней численности? Или пиар? В экономике главное баланс спроса и производительности. На этом фоне и не понятны цифры наращивания технологий и освоение площадей

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