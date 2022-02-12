Амурчанина обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего жителя села Михайловка Михайловского района в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья и угрозе применения насилия в отношении представителя власти, находящегося при исполнении должностных обязанностей, сообщает следственное управление СК России по Амурской области.

В сентябре прошлого года сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль, которым управлял обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения. Когда стражи порядка подошли для выяснения обстоятельств совершенного правонарушения, водитель вышел из машины и, угрожая расправой, нанёс одному из инспекторов несколько ударов ногами и головой по телу и голове. В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Алёна Чуева