Сыровар Олег Сирота ответил на обвинения жены

Сирота заявил о том, что намерен мирно урегулировать все вопросы с женой. По его словам, он уважает Пелагею и «благодарен ей за годы совместной жизни и за детей», поэтому всегда будет о них заботиться.

Бизнесмен и его супруга обсудили все важные моменты и пришли к соглашению. 34-летний сыровар надеется, что им «хватит мудрости, чтобы остаться друзьями». Он отметил, что «всегда выполнял свои обязательства и не собирается от них отказываться».

Пелагея подтвердила, что конфликты с мужем остались в прошлом. По её словам, они смогли договориться, «несмотря на пучину страстей и эмоций». Супруга бизнесмена призналась, что это был очень сложный период в её жизни, и она рада, что они с Олегом смогли прийти к взаимопониманию.

Несколько дней назад Пелагея обвиняла мужа в жадности и наплевательском отношении к ней и детям. Она рассказала, что после 11 лет семейной жизни осталась ни с чем, и в любой момент может оказаться на улице. Однако женщина надеялась, что «Олег все-таки поступит по-человечески и по-честному».