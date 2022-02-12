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Сыровар Олег Сирота ответил на обвинения жены

Олег Сирота и его жена Пелагея пришли к мирному соглашению

Сыровар Олег Сирота ответил на обвинения жены
Фото: gubdaily.ru

На днях Пелагея Сирота пожаловалась, что после развода муж оставляет её и четверых детей без средств к существованию. Более того, супруга сыровара может лишиться крыши над головой. Бизнесмен решил ответить на обвинения жены, пишет «СтарХит».

Сирота заявил о том, что намерен мирно урегулировать все вопросы с женой. По его словам, он уважает Пелагею и «благодарен ей за годы совместной жизни и за детей», поэтому всегда будет о них заботиться.

Бизнесмен и его супруга обсудили все важные моменты и пришли к соглашению. 34-летний сыровар надеется, что им «хватит мудрости, чтобы остаться друзьями». Он отметил, что «всегда выполнял свои обязательства и не собирается от них отказываться».

Пелагея подтвердила, что конфликты с мужем остались в прошлом. По её словам, они смогли договориться, «несмотря на пучину страстей и эмоций». Супруга бизнесмена призналась, что это был очень сложный период в её жизни, и она рада, что они с Олегом смогли прийти к взаимопониманию.

Несколько дней назад Пелагея обвиняла мужа в жадности и наплевательском отношении к ней и детям. Она рассказала, что после 11 лет семейной жизни осталась ни с чем, и в любой момент может оказаться на улице. Однако женщина надеялась, что «Олег все-таки поступит по-человечески и по-честному».

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#бизнес #интернет #соцсети

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