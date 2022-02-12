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Актриса Юлия Ауг назвала причину смерти 40-летней Евгении Брик

Евгения Брик долгое время скрывала онкологическое заболевание

Актриса Юлия Ауг назвала причину смерти 40-летней Евгении Брик
Фото: rus.team

Актриса Евгения Брик умерла в возрасте 40 лет. Новость о её смерти стала для всех шоком. Коллега артистки Юлия Ауг сообщила, что у Брик было онкологическое заболевание, о котором знали только самые близкие, сообщает РИА Новости.

Ауг рассказала, что Евгения скрывала свою болезнь, о её борьбе с онкологией знали только близкие люди. Юлия призналась, что смерть коллеги стала для неё шоком. По её словам, Брик была просто невероятная и фантастически талантливая. Её уход из жизни — «это невероятно несправедливая, огромная потеря».

Помощник режиссёра и мужа актрисы Валерия Тодоровского рассказал РБК, что Евгения Брик умерла «после продолжительной болезни и длительного лечения».

Как сообщает «Пятый канал», Евгения Брик более десяти лет жила в Лос-Анджелесе, куда переехала вместе с мужем режиссёром Валерием Тодоровским в 2008 году. В Россию они приезжали лишь для работы. В 2009 году у супругов родилась дочь Зоя, которая пошла по стопам мамы и уже снялась в нескольких проектах.

В последние месяцы Евгения заметно похудела и сменила стрижку на короткую. Вероятно, актриса проходила химиотерапию из-за онкологического заболевания.

Зрители запомнили Брик по ролям в фильмах «Географ глобус пропил» (16+), «Оттепель» (16+), «Стиляги» (16+), а также многими другими работами в кино.

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#кино #память #шоу-бизнес

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