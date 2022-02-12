В Госдуме предложили ограничить сдачу металлолома за наличные
Ограничение будет действовать до определённой суммы
Комитет Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды предложил законопроект, согласно которому получить деньги за сдачу металлолома можно будет лишь в безналичном порядке. Это будет действовать в том случае, если стоимость сданного будет превышать установленную сумму, сообщает «Парламентская газета».
Уточняется, что законопроект внесла групп депутатов, в которую входят заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от ЛДПР Андрей Луговой и представитель этой же партии Борис Пайкин.
Если физическое лицо сдаёт лом и отходы цветных металлов, то наличными ему могут выплатить до 120 тысяч рублей, если же это лом и отходы чёрных металлов, то максимальная сумма составит 10 тысяч рублей.
Ко второму чтению законопроект доработают. Как сказал заместитель председателя Комитета Александр Коган, возможен и полный переход на безналичный расчёт с физическими лицами.
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