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12февраля
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сегодня, 12:41 2

В Госдуме предложили ограничить сдачу металлолома за наличные

Ограничение будет действовать до определённой суммы

В Госдуме предложили ограничить сдачу металлолома за наличные
Фото: pixabay.com

Комитет Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды предложил законопроект, согласно которому получить деньги за сдачу металлолома можно будет лишь в безналичном порядке. Это будет действовать в том случае, если стоимость сданного будет превышать установленную сумму, сообщает «Парламентская газета».

Уточняется, что законопроект внесла групп депутатов, в которую входят заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от ЛДПР Андрей Луговой и представитель этой же партии Борис Пайкин.

Если физическое лицо сдаёт лом и отходы цветных металлов, то наличными ему могут выплатить до 120 тысяч рублей, если же это лом и отходы чёрных металлов, то максимальная сумма составит 10 тысяч рублей.

Ко второму чтению законопроект доработают. Как сказал заместитель председателя Комитета Александр Коган, возможен и полный переход на безналичный расчёт с физическими лицами.

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • сергий караим

    сергий караим
    55 минут назад

    Забот больше нет ,что ли

  • Алиса65

    Алиса65
    9 минут назад

    Давно пора бы прикрыть вообще этот "бизнес". Сдают всё: канализационные люки, оградки с кладбищ, снимают медь с дорогостоящих механизмов. Какие там 120.000руб., да этим "тимуровцам" на выпивку бы набрать...

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