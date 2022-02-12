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12февраля
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сегодня, 12:03 0

Россия поднялась на восьмое место в медальном зачёте Олимпиады

Серебро России принёс лыжник Александр Большунов

Россия поднялась на восьмое место в медальном зачёте Олимпиады
Фото: olympic.ru

В пятницу, 11 февраля, на Олимпиаде в Пекине разыграли шесть комплектов медалей. По итогам соревновательного дня копилка наград российской команды пополнилась «серебром», его в лыжной гонке на 15 километров завоевал Александр Большунов.

Теперь на счету нашей команды 12 медалей: две золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых. Таким образом, в медальном зачёте Олимпиады Россия поднялась на восьмое место.

Очередной день Олимпийских игр принёс мужской команде по хоккею победу во втором матче группового этапа – россияне забили в ворота сборной Дании две шайбы, соперникам же не удалось забить в наши ворота ни одной.

Мужска команда ОКР по кёрлингу провела две игры: уступила швейцарцам (3:6), но выиграла у датчан (10:2).

Женская команда по кёрлингу провела матч с командой Швейцарии, уступив им всего лишь одно очко, результат 7:8.

В шорт-треке мужская команда ОКР вышла в финал эстафеты на 5 000 метров.

Конькобежец Александр Румянцев занял итоговое пятое место в забеге на 10 000 метров.

По итогу заездов у мужчин-скелетонистов Александр Третьяков стал четвёртым, до медали ему не хватило лишь 0,22 секунды.

Шестой по итогам спринта в женском биатлоне стала Кристина Резцова.

В субботу, 12 февраля, разыграют ещё шесть комплектов медалей. За них поборются биатлонисты, конькобежцы, лыжники, скелетонисты, сноубордисты и участники соревнований по прыжкам с трамплина.

Кроме того, продолжаются соревнования по бобслею, горнолыжному спорту, кёрлингу, лыжному двоеборью, фигурному катанию и хоккею.

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#Олимпиада-2022 #спорт

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