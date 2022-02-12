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12февраля
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сегодня, 11:25 0

Амурчанка плеснула кислоту женщине в лицо из ревности

Подозреваемую нашли спустя пять лет после преступления

Амурчанка плеснула кислоту женщине в лицо из ревности
Фото: pixabay.com

Жительница Завитинска 1988 года рождения подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает управление МВД по Амурской области.

Преступление произошло в сентябре 2016 года. Потерпевшая 1980 года рождения работала продавцом в одном из магазинов города. Когда она уже закрывала магазин, то к ней подбежала неизвестная и плеснула в лицо какую-то жидкость. Пострадавшая почувствовала сильную боль, её доставили в больницу с ожогами лица и рук. Как установили эксперты, это была кислота.

Полицейские долгое время не могли установить личность человека, который причастен к преступлению, подозреваемую нашли в конце 2021 года. Женщину задержали, во время допроса она призналась в содеянном. Она сказала, что совершила преступление из ревности. Сейчас амурчанка находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

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#Завитинск #криминал #происшествия

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