Амурчанка плеснула кислоту женщине в лицо из ревности
Подозреваемую нашли спустя пять лет после преступления
Жительница Завитинска 1988 года рождения подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает управление МВД по Амурской области.
Преступление произошло в сентябре 2016 года. Потерпевшая 1980 года рождения работала продавцом в одном из магазинов города. Когда она уже закрывала магазин, то к ней подбежала неизвестная и плеснула в лицо какую-то жидкость. Пострадавшая почувствовала сильную боль, её доставили в больницу с ожогами лица и рук. Как установили эксперты, это была кислота.
Полицейские долгое время не могли установить личность человека, который причастен к преступлению, подозреваемую нашли в конце 2021 года. Женщину задержали, во время допроса она призналась в содеянном. Она сказала, что совершила преступление из ревности. Сейчас амурчанка находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.
Просмотров всего: 391
#Завитинск #криминал #происшествия