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Певица Азиза рассталась с молодым мужем незадолго до венчания

Азиза разорвала отношения с Алессандро Лортэ после неудачного ЭКО

Певица Азиза рассталась с молодым мужем незадолго до венчания
Фото: csn-tv.ru

В прошлом году певица Азиза впервые вышла замуж. Её избранником стал молодой итальянец с русскими корнями Алессандро Лортэ. Однако счастье артистки оказалось недолгим. На днях дизайнер Аника Керимова рассказала, что певица рассталась с мужем, пишет «Собеседник».

На открытии выставки картин Тарзана корреспонденты поинтересовались у Керимововй, как продвигается процесс изготовления платья для венчания Азизы. Дизайнер сделала неожиданное заявление, заявив, что певица рассталась с Алессандро и венчания не будет. По её словам, муж артистки уже улетел в Италию, и Азиза сказала ему не возвращаться.

Аника рассказала, что Алессандро очень расстроен, но певица уверена, что семья не может быть полноценной без детей. А завести ребёнка они не смогли.

На днях Азиза призналась, что процедура ЭКО, которая была проведена суррогатной маме, оказалась неудачной. После этого звезда навсегда распрощалась с мечтой стать мамой.

Азиза считает, что Саша найдёт в Италии девушку, которая родит ему сына. Керимова подчеркнула, что певица любит мужа, но решила пожертвовать своими чувствами, чтобы он был счастлив.

После новости о расставании артистка сообщила, что не впала в депрессию, у неё всё хорошо. Теперь она хочет жить только для себя и своего зрителя. У Азизы много новых идей и планов, которые она скоро планирует осуществить.

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#шоу-бизнес

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