Певица Азиза рассталась с молодым мужем незадолго до венчания

На открытии выставки картин Тарзана корреспонденты поинтересовались у Керимововй, как продвигается процесс изготовления платья для венчания Азизы. Дизайнер сделала неожиданное заявление, заявив, что певица рассталась с Алессандро и венчания не будет. По её словам, муж артистки уже улетел в Италию, и Азиза сказала ему не возвращаться.

Аника рассказала, что Алессандро очень расстроен, но певица уверена, что семья не может быть полноценной без детей. А завести ребёнка они не смогли.

На днях Азиза призналась, что процедура ЭКО, которая была проведена суррогатной маме, оказалась неудачной. После этого звезда навсегда распрощалась с мечтой стать мамой.

Азиза считает, что Саша найдёт в Италии девушку, которая родит ему сына. Керимова подчеркнула, что певица любит мужа, но решила пожертвовать своими чувствами, чтобы он был счастлив.

После новости о расставании артистка сообщила, что не впала в депрессию, у неё всё хорошо. Теперь она хочет жить только для себя и своего зрителя. У Азизы много новых идей и планов, которые она скоро планирует осуществить.