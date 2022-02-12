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сегодня, 10:15 0

Жителей города приглашают нарисовать азбуку Благовещенска

Семейный конкурс организуют к 166-летию города

Жителей города приглашают нарисовать азбуку Благовещенска

Библиотеки амурской столицы объявляют о проведении городского семейного конкурса «Рисуем азбуку Благовещенска». Он проводится к 166-летию города и приурочен к Году бережного отношения к Благовещенску.

На конкурс принимают рисунки достопримечательностей областного центра на любую букву русского алфавита. Например, буква Д: Дружок – памятник собаке по кличке Дружок, ставшей символом преданности во время наводнения 2013 года.

Участие в конкурсе могут принять семьи с детьми в возрасте от 6 до 14 лет, проживающие в Благовещенске. От каждого коллектива принимается не более трёх работ.

Принимаются работы формата А3, с вертикальным расположением. В левом верхнем углу необходимо указать название буквы, размером не менее 10х10 сантиметров. В нижней части работы должно оказаться описание достопримечательности в свободной форме. Можно изобразить свой алфавит в любой технике.

Приём конкурсных работ продлится с 1 марта по 1 мая в библиотеках Благовещенска. Подведение итогов и награждение победителей состоится 5 июня. Авторов лучших работ наградят дипломами и призами, а все конкурсанты получат дипломы участника, сообщает администрация Благовещенска.

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#жизнь #культура #праздники

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