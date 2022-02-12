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12февраля
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сегодня, 09:03 11

Благовещенцам предлагают решить, куда перенести памятник Петру и Февронии

Сквер, где стоит монумент, будут ремонтировать

Благовещенцам предлагают решить, куда перенести памятник Петру и Февронии
Фото: пресс-служба мэрии Благовещенска

Мэр Благовещенска в своём телеграм-канале обратился к горожанам с вопросом: куда временно перенести памятник Петру и Февронии в связи с предстоящим ремонтом территории, на которой он находится. Олег Имамеев предлагает выбрать один из трёх наиболее удобных вариантов.

«Друзья, Амурский областной дом народного творчества уходит на капитальный ремонт. Закрыто будет не только здание, но и территория вокруг. Ориентировочно, ремонт займёт около трёх лет. Почему говорю об этом. На территории АОДНТ установлен известный многим памятник Петру и Февронии. Чтобы молодожёны в течение этих трёх лет могли запечатлеть момент создания своей семьи рядом со скульптурой святых покровителей, монумент будет перенесен. Куда – давайте решим вместе», – написал Олег Имамеев.

Он также предложил три варианта зелёных зон в непосредственной близости от ЗАГСа для временного размещения памятника: сквер ЦЭВ, сквер за зданием ЗАГС со стороны Св. Иннокентия и возле триумфальной арки.

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#культура #мэрия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    5 часов назад

    перед мэрией установите-убогое место не понятно зачем

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    4 часа назад

    Супруги умоляли Бога о том, чтобы умереть одновременно. Они хотели быть похороненными вместе и велели высечь в одном камне два гроба, которые имели между собою лишь перегородку. Одновременно князь и княгиня приняли монашество. Петр получил во иночестве имя Давид, а Феврония стала Ефросинией.

    Когда они умерли в один день, тела их положили в разных местах: Давида — у соборной церкви Богородицы, а Ефросинию — в Воздвиженском женском монастыре. А общий их гроб, который они сами повелели себе вытесать, поставили в церкви Богородицы.

    Наутро их отдельные гробы были пусты, а тела святых покоились «в едином гробе». Люди перехоронили их по-прежнему. А наутро снова нашли их в общем гробу. Тогда люди не посмели больше касаться тел святых и, исполнив их волю, похоронили вместе, в соборной церкви Рождества Богородицы. Те, кто с верою приходят к их мощам, получают исцеление.

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    пусть пока у мэра на коттедже постоит, потом же опять на место надо вернуть

  • Sergey Nifashev

    Sergey Nifashev
    4 часа назад

    ...И этой похоронной жути поставили памятник!!! ЗАЧЕМ? А - всеобщий православный психоз. "Духовные скрепы"... Настояло так высшее московское начальство (патриарх там свой человек), деньги на скульптуру выделило.

    ...Думайте, благовещенцы, теперь, когда вы знаете изнанку этого бронзового изваяния, куда его "временно поставить"!

    Моё предложение - строго следовать легенде! ...Как там про общий гроб говорится?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 часа назад

    В кабинете губернатора.

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Странное решение если не абсурдное. Чем памятник мешает ремонту? Может там и здания снести ко всем чертям ради ремонта парка? Зачем тогда в парке здания? По моему просто памятник просто выглядит там как спрятаный в чулане и вот ищут ме сто видное и конечно лучше на площади Ленина или прямо на берегу Амура. Нахера нам такие памятники если нет в них высокой морали, а сплошь религиозный мотив.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Мне этот монумент не мешает. Его не видно и ладушки. Вот, если есть такая необходимость, убрать куда-нибудь, то и убирают туда, где он в глаза бросаться не будет. Например, в женский монастырь какой-нибудь.

  • brb

    brb
    2 часа назад

    Отдайте Павлову, поставит во дворе, будет фотать всех, кому приспичит. Он любит такое, монументальное.

  • brb

    brb
    2 часа назад

    Опять же человек благообразный,зело ответственный, сохранность соблюдет.

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    1 час назад

    Напротив мэрии..

  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    9 минут назад

    Вообще-то АОДНТ и его территория, а так же ЗАГС со своей территорией-это не собственность города. Это областная собственность. Не понятно, мэр с какого здесь боку? Ремонтировать чужую собственность за городской бюджет вроде как нельзя. Помогает друзьям-подрядчикам, однако...

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