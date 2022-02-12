Благовещенцам предлагают решить, куда перенести памятник Петру и Февронии
Сквер, где стоит монумент, будут ремонтировать
Мэр Благовещенска в своём телеграм-канале обратился к горожанам с вопросом: куда временно перенести памятник Петру и Февронии в связи с предстоящим ремонтом территории, на которой он находится. Олег Имамеев предлагает выбрать один из трёх наиболее удобных вариантов.
«Друзья, Амурский областной дом народного творчества уходит на капитальный ремонт. Закрыто будет не только здание, но и территория вокруг. Ориентировочно, ремонт займёт около трёх лет. Почему говорю об этом. На территории АОДНТ установлен известный многим памятник Петру и Февронии. Чтобы молодожёны в течение этих трёх лет могли запечатлеть момент создания своей семьи рядом со скульптурой святых покровителей, монумент будет перенесен. Куда – давайте решим вместе», – написал Олег Имамеев.
Он также предложил три варианта зелёных зон в непосредственной близости от ЗАГСа для временного размещения памятника: сквер ЦЭВ, сквер за зданием ЗАГС со стороны Св. Иннокентия и возле триумфальной арки.
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