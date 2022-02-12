Благовещенцам предлагают решить, куда перенести памятник Петру и Февронии

Фото: пресс-служба мэрии Благовещенска

«Друзья, Амурский областной дом народного творчества уходит на капитальный ремонт. Закрыто будет не только здание, но и территория вокруг. Ориентировочно, ремонт займёт около трёх лет. Почему говорю об этом. На территории АОДНТ установлен известный многим памятник Петру и Февронии. Чтобы молодожёны в течение этих трёх лет могли запечатлеть момент создания своей семьи рядом со скульптурой святых покровителей, монумент будет перенесен. Куда – давайте решим вместе», – написал Олег Имамеев.

Он также предложил три варианта зелёных зон в непосредственной близости от ЗАГСа для временного размещения памятника: сквер ЦЭВ, сквер за зданием ЗАГС со стороны Св. Иннокентия и возле триумфальной арки.