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12февраля
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сегодня, 08:07 0

Выставочному залу Благовещенска исполняется 50 лет

Популярная арт-площадка города основана в 1972 году

Выставочному залу Благовещенска исполняется 50 лет
Фото: Министерство культуры и национальной политики Амурской области

Первая художественная экспозиция в выставочном зале Благовещенска открылась в феврале 1972 года. Эти 50 лет были разными, интересными, а, порой, даже сложными. Однако выставочный зал, как и прежде, является очень популярным местом среди любителей и ценителей прекрасного.

Персональные выставки проходили не только у мастеровитых художников, но и у начинающих, а также свои произведения представляли мастера декоративно-прикладного искусства. Некоторое время здесь размещалась художественная школа, но в 2020 году выставочный зал вновь вернулся к своей основной деятельности.

Сегодня это не просто место для демонстрации художественного таланта, но, прежде всего, культурно-образовательный центр: здесь проходят фестивали и лекции по современному искусству, мастер-классы известных и начинающих художников, музыкальные, театральные и музыкально-литературные гостиные, сообщает пресс-служба министерства культуры и национальной политики Амурской области.

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#культура

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