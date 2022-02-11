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11 февраля 2022, 17:58 0

Двоих амурчан обвиняют в грабеже, угоне и убийстве

Ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности

Двоих амурчан обвиняют в грабеже, угоне и убийстве
Фото: pixabay.com

Завершилось расследование уголовного дела по обвинению двоих жителей Райчихинска в грабеже, угоне и убийстве, сообщает следственное управление СК России по Амурской области.

В мае прошлого года ранее судимые жители Райчихинска, находясь в нетрезвом состоянии, попросили 39-летнего местного жителя подвезти их к одному из домов. Между мужчинами произошла ссора. Пассажиры нанесли водителю множественные телесные повреждения, при этом один из них присвоил себе его телефон, после чего вывезли мужчину за город и там лишили жизни. На его автомобиле обвиняемые вернулись в город.

Сотрудники дорожно-патрульной службы заметили автомобиль, водитель которого проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться, но не справился с управлением и въехал в столб. Самого водителя полицейским удалось задержать на месте ДТП, а его пассажир скрылся, позже его обнаружили в областном центре.

Свою вину мужчины полностью признали. При проверке показаний на месте совершения преступления они подробно рассказали о содеянном и воспроизвели последовательность своих действий.

На данный момент обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Амурской области, уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.

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#закон #происшествия #Райчихинск

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