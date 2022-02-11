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11 февраля 2022, 18:09 0

В Амурской области осуждённый выплатил штраф в 10 миллионов рублей

Предприниматель отправился в тюрьму за взятку

В Амурской области осуждённый выплатил штраф в 10 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

Предпринимателю в Амурской области назначено четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 миллионов рублей. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью в области недропользования и добычи полезных ископаемых сроком на пять лет.

Генеральный директор организации, осуществляющей разработку и добычу россыпного золота в Амурской области, в августе 2021 года прибыл в Благовещенск. Здесь он лично передал взятку в размере одного миллиона рублей сотруднику УФСБ России по Амурской области, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

За эти деньги сотрудник УФСБ не должен был принимать меры к выявлению и пресечению противоправных действий предпринимателя в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и не должен был привлекать его к предусмотренной законом ответственности.

Уголовное дело расследовал Следственный комитет России по Амурской области, государственное обвинение по делу поддержал прокурор области.

Приговор вступил в законную силу, виновный отбывает наказание, штраф в размере 10 миллионов рублей уплачен, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#криминал #происшествия

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