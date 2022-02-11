Умерла российская актриса Евгения Брик

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Актриса Евгения Брик, известная по фильмам «Стиляги», «Оттепель», «Марш Турецкого», «Романовы» и другим, умерла на 41-м году жизни. Об этом сообщила в соцсети журналистка Катерина Гордеева.

«Женя. Одна из самых красивых, весёлых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера», – написала журналистка. По её словам, актриса болела и не хотела, чтобы кто-то знал об этом, сообщает портал ria.ru.

Справка АИ

Евгения Брик родилась в Москве, окончила музыкальную школу имени Мстислава Ростроповича по классу фортепиано, выпускница ГИТИСа. Известна по ролям в сериалах и фильмах «Марш Турецкого», «Каменская», «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Оттепель», «Адаптация», «Романовы», «Ёлки», «Одесса» и многим другим. С 2008 года жила в США с мужем, режиссером Валерием Тодоровским, и дочерью Зоей.