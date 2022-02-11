Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12февраля
Предыдущая новость Следующая новость
11 февраля 2022, 18:43 2

Умерла российская актриса Евгения Брик

Ей было 40 лет

Умерла российская актриса Евгения Брик
Фото: stuki-druki.com

Актриса Евгения Брик, известная по фильмам «Стиляги», «Оттепель», «Марш Турецкого», «Романовы» и другим, умерла на 41-м году жизни. Об этом сообщила в соцсети журналистка Катерина Гордеева.

«Женя. Одна из самых красивых, весёлых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера», – написала журналистка. По её словам, актриса болела и не хотела, чтобы кто-то знал об этом, сообщает портал ria.ru.

Справка АИ

Евгения Брик родилась в Москве, окончила музыкальную школу имени Мстислава Ростроповича по классу фортепиано, выпускница ГИТИСа. Известна по ролям в сериалах и фильмах «Марш Турецкого», «Каменская», «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Оттепель», «Адаптация», «Романовы», «Ёлки», «Одесса» и многим другим. С 2008 года жила в США с мужем, режиссером Валерием Тодоровским, и дочерью Зоей.

Просмотров всего: 1705

#кино #культура

распечатать


В России и мире

Актриса Евгения Брик умерла в 40 лет
Культура 1

«Эвенкийская сказка» из Амурской области признана одним из лучших новогодних проектов страны
Общество 3

Реестр мемориальных деревьев сформировали в Амурской области
Общество 2

Куда сходить на выходных в Благовещенске
Комментарии
Показать все (2)
  • Ольга1972

    Ольга1972
    5 часов назад

    Царство Небесное

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    5 часов назад

    Жаль. Красивая, молодая...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь