Бывшая жена Сергея Шнурова встречается со звездой «Холостяка» Антоном Криворотовым

Матильда и Антон познакомились в декабре прошлого года в Майами на выставке современного искусства, куда бывшая супруга Шнурова прилетела на отдых.

Сразу после выставки у них завязались отношения, и новогодние праздники влюбленные провели вместе. В январе Матильда улетела в Москву, но уже через 10 дней вернулась обратно в Америку.

Криворотов живёт в Лос-Анджелесе и является владельцем собственной стоматологической клиники. В 2020 году ради участия в шоу «Холостяк» он прилетел в Россию. В финале проекта Антон выбрал фотомодель Барбару Пино, но вскоре пара рассталась.

Матильда и Сергей Шнуров развелись в 2018 году. После скандального разрыва она старалась не привлекать внимание к своей личной жизни. Сейчас Матильда занимается ресторанным бизнесом и владеет онлайн-школой стретчинга.

Интересно, что именно Криворотов когда-то сделал Шнурову голливудскую улыбку, которая обошлась музыканту в 250 тысяч долларов.