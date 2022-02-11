В Благовещенске на перекрёстке сбили ребёнка
Мальчик переходил улицу на зелёный свет
В четверг, 10 февраля, в 12 часов 30 минут в дежурную часть Госавтоинспекции Благовещенска поступило сообщение о наезде на пешехода. Оказалось, что на регулируемом перекрёстке улиц Амурской – Комсомольской водитель на Honda Fit Hybrid при повороте направо не предоставила преимущества в движении пешеходу.
Автомобиль сбил мальчика 2012 года рождения, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате происшествия школьник с травмами доставлен в больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Благовещенска.
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