Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой оказалась положительной

Временное отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой, связанное с положительным результатом допинг-пробы на триметазидин от 25 декабря, сняли 9 февраля, сообщает Международное агентство тестирования.

Камила Валиева участвовала в командном турнире Олимпиады в Пекине в составе сборной России, выигравшей золотые медали. Церемонию награждения призёров перенесли сначала с понедельника на вторник, а затем – на неопределённое время. Как оказалось, задержка церемонии награждения связана с допинг-пробой Валиевой, пишет РИА Новости.

После сообщения о положительной допинг-пробе антидопинговой лаборатории Стокгольма 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило на фигуристку временное отстранение.

«Спортсменка опротестовала временное отстранение, 9 февраля РУСАДА приняло решение его снять, таким образом, спортсменке разрешено продолжить участие в Олимпийских играх. Обоснование данного решения будет доведено до всех заинтересованных сторон в кратчайшее время», – сообщило Международное агентство тестирования.

Глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что данный случай ещё предстоит проанализировать.

— Мы слышим разные кривотолки, идёт шум, мы ожидаем, что будет дополнительное объяснение, хотя основной документ есть. МОК на 100 процентов против допинга, мы проводим глубокие расследования каждого случая. Но этот случай до конца не проанализирован. Тем более речь идёт о несовершеннолетней девушке, – добавил Марк Адамс.

Как пояснили в Олимпийском комитете России, в настоящее время Камила имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях в полном объёме. ОКР предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов Команды ОКР и сохранить честно завоёванную золотую олимпийскую медаль.

Впереди у спортсменки Камилы Валиевой участие в индивидуальных соревнованиях в одиночном катании. Короткая программа пройдет 15 февраля, произвольная – 17 февраля.