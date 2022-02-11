В Хэйхэ выявили ещё два новых случая заболевания COVID-19

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В китайском городе Хэйхэ в результате массового ПЦР-тестирования населения было выявлено ещё два новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает комитет по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян.

Как сообщили китайские СМИ, в Хэйхэ распространяется штамм «омикрон», ввезённый из-за рубежа. Всего на данный момент в городе на лечении от COVID-19 находятся 16 пациентов. Количество зон средней эпидемиологической опасности в связи с коронавирусом увеличилось до четырёх. В Хэйхэ введён частичный локдаун, закрыты магазины, жителям города запрещено выходить на улицу.

В целом же в провинции Хэйлунцзян сейчас лечатся от COVID-19 74 пациента, из них 25 активных и 49 бессимптомных. В провинции на данный момент действует две вспышки заболевания COVID-19: в Суйфэньхэ и Хэйхэ. Но в Суйфэньхэ новых случаев заболевания не было выявлено уже 10 дней подряд, сообщает сайт biang.ru со ссылкой на информацию штаба по борьбе с коронавирусом.