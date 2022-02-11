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11февраля
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сегодня, 16:18 0

В Амурской области за сутки выявили 1 249 новых случаев коронавируса

Темп прироста за последние сутки составил 1,9 %

В Амурской области за сутки выявили 1 249 новых случаев коронавируса
Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Амурской области выявили 1 249 новых случаев коронавируса. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области, у 1 225 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (97 %), у 23 – в виде пневмонии (2 %), у одного – в бессимптомной форме (1 %).

Не привиты против COVID-19 оказались 1 013 человек. Темп прироста за последние сутки составил 1,9 %.

С нарастающим итогом зарегистрировано 65 914 случаев. Показатель заболеваемости составляет 8 430,56 на 100 тысяч населения.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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