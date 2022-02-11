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11февраля
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сегодня, 15:55 0

Актриса Евгения Брик умерла в 40 лет

Брик не хотела, чтобы кто-то знал о её болезни

Актриса Евгения Брик умерла в 40 лет
Фото: m.tvzvezda.ru

Скончалась супруга режиссёра Валерия Тодоровского, актриса Евгения Брик. О смерти 40-летней артистки сообщила в Facebook журналистка Катерина Гордеева, пишет «Московский комсомолец».

По словам Гордеевой, Брик не хотела, чтобы кто-то знал о её болезни. Катерина уверена, что актрисе было бы неприятно, если бы все стали обсуждать подробности.

У Евгении осталась дочь Зоя, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Гордеева выразила соболезнования близким артистки и отметила, что теперь им придётся учиться жить без неё.

Евгения Брик окончила ГИТИС и мастерскую Александра Збруева. Помимо съёмок в кино, она работала ведущей ночной передачи на радио «Маяк». Актриса стала известна благодаря ролям в фильмах «Оттепель» (16+), «Стиляги» (16+) и других.

Как пишет «СтарХит», Брик не любила делиться проблемами, а в своём блоге рассказывала лишь о светлых моментах жизни. В сентябре актриса сообщила, что отметила сорокалетие на красивейших каналах Венеции. Она признавалась, что очень радуется своему новому году и надеялась, что все пожелания исполнятся.

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#кино #память #шоу-бизнес

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