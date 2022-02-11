Интернет-мошенники могут использовать СМС-рассылки о ковидных выплатах

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В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в России, вызванным «омикрон»-штаммом, интернет-мошенники находят новые схемы обмана людей. Так, они могут использовать ковидные выплаты в своих махинациях.

IT-журналист, обозреватель портала Computer Reseller News Александр Маляревский рассказал, что злоумышленники очень изобретательны, поэтому всегда прибегают к самым разнообразным способам по выуживанию частной информации. При этом, по словам эксперта, они зачастую используют в своих мошеннических схемах новостную повестку.

А поскольку новости сейчас включают в себя информацию о COVID-19, то мошенники это не упустят и будут использовать в своих обращениях ковидные выплаты, ковидные льготы и тому подобное, сообщает РИА ФАН.