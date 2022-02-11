Актриса Мария Куликова рассказала о тайном возлюбленном

44-летняя Куликова признаётся, что ради любимого мужчины готова на многое. В прошлом году актриса ездила к избраннику на Украину, хотя сейчас добираться туда тяжело. Марии приходилось делать крюк через Прагу или Варшаву.

По словам артистки, сейчас они с возлюбленным не расстаются надолго. Если появляются несколько свободных дней, они обязательно куда-то едут, чтобы встретиться.

Куликова отмечает, что их отношения уже прошли проверку временем. Актриса не боится потерять избранника и спокойно отпускает его в другой город и другую страну. Она понимает, что ревность ничего не может сохранить. Даже если постоянно держать человека рядом, это не поможет, если он сам не захочет быть с тобой. При этом даже если куда-то далеко и надолго уезжаешь, любящий человек всегда найдёт возможность увидеться.

Мария не раскрывает имя своего тайного возлюбленного. Ходят слухи, что это её коллега Виталий Кудрявцев. Актриса Серафима Низовская недавно подтвердила это и рассказала, что их дети дружат и даже вместе ездят отдыхать. Но сама Куликова не стала комментировать эту информацию.

От первого брака с Денисом Матросовым у Марии есть сын. Даже после развода бывшие супруги остались в прекрасных отношениях.