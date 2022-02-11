Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:19 0

Актриса Мария Куликова рассказала о тайном возлюбленном

Куликова не афиширует свою личную жизнь

Актриса Мария Куликова рассказала о тайном возлюбленном
Фото: vladtime.ru

Актриса Мария Куликова свою личную жизнь старается держать в тайне. Она признаётся, что её сердце занято, но при этом скрывает возлюбленного. Недавно артистка рассказала, что её отношения с избранником прошли проверку временем, пишет «СтарХит».

44-летняя Куликова признаётся, что ради любимого мужчины готова на многое. В прошлом году актриса ездила к избраннику на Украину, хотя сейчас добираться туда тяжело. Марии приходилось делать крюк через Прагу или Варшаву.

По словам артистки, сейчас они с возлюбленным не расстаются надолго. Если появляются несколько свободных дней, они обязательно куда-то едут, чтобы встретиться.

Куликова отмечает, что их отношения уже прошли проверку временем. Актриса не боится потерять избранника и спокойно отпускает его в другой город и другую страну. Она понимает, что ревность ничего не может сохранить. Даже если постоянно держать человека рядом, это не поможет, если он сам не захочет быть с тобой. При этом даже если куда-то далеко и надолго уезжаешь, любящий человек всегда найдёт возможность увидеться.

Мария не раскрывает имя своего тайного возлюбленного. Ходят слухи, что это её коллега Виталий Кудрявцев. Актриса Серафима Низовская недавно подтвердила это и рассказала, что их дети дружат и даже вместе ездят отдыхать. Но сама Куликова не стала комментировать эту информацию.

От первого брака с Денисом Матросовым у Марии есть сын. Даже после развода бывшие супруги остались в прекрасных отношениях.

Просмотров всего: 205

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Бывшая жена Сергея Шнурова встречается со звездой «Холостяка» Антоном Криворотовым
В России и мире

Актриса Евгения Брик умерла в 40 лет
В России и мире

Григорий Лепс после развода стал самым дорогим российским артистом
В России и мире

Писатель Олег Рой рассказал о трагической гибели 18-летнего сына
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь