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11февраля
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сегодня, 14:58 5

Вспышка коронавируса в Амурской области продержится не менее двух недель

Главный санитарный врач области рассказала о ситуации в регионе

Вспышка коронавируса в Амурской области продержится не менее двух недель
Фото: pixabay.com

В Амурской области наблюдается интенсивный подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова, наиболее интенсивный рост отмечается в возрастной группе 15-17 лет – в 9,1 раза за неделю.

Среди взрослого населения рост увеличился в 3,7 раза. В 5,7 раза возросло количество заболевших среди детей.

— В целом на территории региона напряжённая ситуация, но она ожидаемая и прогнозируемая. По нашим предположениям, она сохранится не менее двух недель, поэтому все те мероприятия, которые введены распоряжением губернатора, они продолжают действовать, – сообщила Ольга Курганова.

Максимальная заболеваемость в 75,3 % отмечается в Благовещенске, Свободном, Тынде, а также в Сковородинском и Тамбовском районах. При этом сильно изменилась структура заболевших: с симптомами ОРВИ заболевание протекает у 97 %, а доля внебольничных пневмоний сократилась до трёх процентов.

Амбулаторное лечение получает 91 % заболевших. Около двух тысяч детей перевели на карантин, неделю назад эта цифра превышала четыре тысячи.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Расслабляться рано или можно по пятницам чуть-чуть?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Предлагаю снять художественный фильм о героической борьбе с ковидом в Приамурье в 2019-2022 г. г. под руководством (красных командиров?) Роспотребнадзора,на средства из резервного фонда Амурской области. Думаю,амурчане и гости области на ГПЗ отнесутся к этому с пониманием.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    1 час назад

    Ну и помогли введённые ограничения?

  • Undertaker

    Undertaker
    21 минута назад

    Нет, освоение бабла.

  • Правильный умник

    Правильный умник
    11 минут назад

    Это все потому, что растянули ревакцинацию на пол-года, а надо бы каждый месяц колоться и было бы счастье....

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