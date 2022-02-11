Вспышка коронавируса в Амурской области продержится не менее двух недель

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В Амурской области наблюдается интенсивный подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова, наиболее интенсивный рост отмечается в возрастной группе 15-17 лет – в 9,1 раза за неделю.

Среди взрослого населения рост увеличился в 3,7 раза. В 5,7 раза возросло количество заболевших среди детей.

— В целом на территории региона напряжённая ситуация, но она ожидаемая и прогнозируемая. По нашим предположениям, она сохранится не менее двух недель, поэтому все те мероприятия, которые введены распоряжением губернатора, они продолжают действовать, – сообщила Ольга Курганова.

Максимальная заболеваемость в 75,3 % отмечается в Благовещенске, Свободном, Тынде, а также в Сковородинском и Тамбовском районах. При этом сильно изменилась структура заболевших: с симптомами ОРВИ заболевание протекает у 97 %, а доля внебольничных пневмоний сократилась до трёх процентов.

Амбулаторное лечение получает 91 % заболевших. Около двух тысяч детей перевели на карантин, неделю назад эта цифра превышала четыре тысячи.