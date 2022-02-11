Строить вторую ветку БАМа приехали курсанты из Петербурга

Несколько десятков пятикурсников из Петербурга во главе с преподавательским составом Военного института железнодорожных войск и военных сообщений проходят стажировку в Восточном военном округе на участке строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Как и при строительстве железнодорожными войсками БАМа, так и сейчас особое место в организации процесса обучения курсантов играет интенсивное строительство БАМа-2. Для курсантов, молодых лейтенантов, а также преподавателей училища стройка – настоящий полигон для отработки практических навыков и умений.

За месяц стажировки каждый курсант наберётся опыта, руководя работами на каждом объекте строительства БАМа, будь это карьер, железнодорожная насыпь или парк специальной военной техники.

— Целью стажировки является исполнение обязанностей на первичных воинских должностях командиров взводов, курсанты назначены на должности в батальоны механизации и исполняют обязанности дублёров командиров взводов. Также они назначены на должности инженеров производственной и технической частей, занимаются в соответствии с обязанностями, – пояснил старший преподаватель кафедры подполковник Евгений Зарезин.

Всего в работах по реконструкции БАМа задействовано больше полторы тысячи военнослужащих и около 700 единиц специальной военной техники.

Отмечают, что военнослужащие размещены в современных блочно-модульных городках, где есть всё необходимое для проживания. Военная техника в условиях сверхнизких температур обслуживается на специальных теплых стоянках – тенто-мобильных устройствах.