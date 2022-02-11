«Эвенкийская сказка» из Амурской области признана одним из лучших новогодних проектов страны

В рамках Года культурного наследия народов России в Москве состоялась творческая встреча «Межэтнические основы календарного праздничного цикла», на которой детскую театрализованную программу «Тугэни Нимнакан, или Зимняя сказка по-эвенкийски» вошла в список национальных праздников страны.

На всероссийской встрече в Москве были продемонстрированы лучшие современные практики по воссозданию и сохранению национальных событий. В конкурсе участвовали 40 видеосюжетов из 25 регионов России. Для календаря национальных праздников было отобрано только 20, среди них и программа Амурского областного Дома народного творчества.

«Зимняя сказка по-эвенкийски» – это ежегодный проект, который проводится перед Новым годом в областной столице. Уже три года театрализованная программа радует не только детей, но и взрослых. Программа знакомит с танцевально-песенным творчеством амурских эвенков, а также представляет собой путешествие к сказочным эвенкийским героям Амаки Инин, Аяткан и Эрукан.

Яркий колорит, особенности мировоззрения и национальная культура отразились в эвенкийской «Зимней сказке». Она наполнена национальными эвенкийскими подвижными играми, песнями, танцами, легко и непринуждённо знакомит зрителя с традициями и обычаями коренного народа Амурской области.

Особую выразительность придают красочные костюмы и специально написанная песня на эвенкийском языке. Каждый год сказочная история дополняется событиями и новыми сюжетами.

В 2022 году сказка состоится в новом формате, всех гостей эвенкийский Дед Мороз и Снегурочка пригласят в свою резиденцию, которая откроется в декабре в селе Белогорье.